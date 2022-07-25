Sakarya'da devrilen traktörde sıkışan sürücü ve oğlu yaralandı Sakarya'nın Hendek ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu yaralandı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu yaralandı. Hüdaver Köseoğlu yönetimindeki 54 KK 284 plakalı traktör, Karadere Mahallesi Muhabdede mevkisinde yol kenarına devrildi. Sürücü Köseoğlu, devrilen traktör ile ağaç arasında sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye, sağlık ve Sakarya Arama Kurtarma ekipleri, yaralı Köseoğlu'nu sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü ile kazada yaralanan oğlu Yiğit Köseoğlu, hastaneye kaldırıldı. AA / Gürkan Özer - Güncel Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da devrilen traktörde sıkışan sürücü ve oğlu yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.