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Sakarya'da devrilen traktörde sıkışan sürücü ve oğlu yaralandı

AA - Gürkan Özer - Güncel
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu yaralandı.

Hüdaver Köseoğlu yönetimindeki 54 KK 284 plakalı traktör, Karadere Mahallesi Muhabdede mevkisinde yol kenarına devrildi.

Sürücü Köseoğlu, devrilen traktör ile ağaç arasında sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye, sağlık ve Sakarya Arama Kurtarma ekipleri, yaralı Köseoğlu'nu sıkıştığı yerden çıkardı.

Sürücü ile kazada yaralanan oğlu Yiğit Köseoğlu, hastaneye kaldırıldı.

AA / Gürkan Özer - Güncel

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