Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

AA - Abdülkerim Çalışkan - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İlyas K. yönetimindeki 54 BL 558 plakalı otomobil, Yağcılar Köprüsü mevkisinde virajı alamayarak yol kenarına devrildi.

Sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel

Sakarya Akyazı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title