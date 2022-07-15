Sakarya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. İlyas K. yönetimindeki 54 BL 558 plakalı otomobil, Yağcılar Köprüsü mevkisinde virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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