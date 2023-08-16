Sakarya'da dereye devrilen traktör sürücüsü yaralandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye devrilen traktör sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye devrilen traktör sürücüsü yaralandı.
Hasanbey Mahallesi mevkisinde G.G. idaresindeki 14 GA 594 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel