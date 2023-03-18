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Sakarya'da dereye devrilen otomobildeki çift yaralandı

Güncel Haberler

Sakarya'da dereye devrilen otomobildeki çift yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu karı koca yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu karı koca yaralandı.

Kemal Ö. idaresindeki otomobil, Kızılcaali yolu Kırktepe mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su borusuna çarpıp dereye devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye görevlilerince, derede sürüklenen araçtan çıkarılan sürücü Kemal Ö. ve eşi Rukiye Ö, vatandaşların yardımıyla sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, otomobilin dereden çıkarılması ve patlayan su borusunun tamiri için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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