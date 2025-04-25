Sakarya'da Deprem Anında İki Köpeğin Kaçış Anları Güvenlik Kamerasında
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, müstakil evdeki iki köpeğin güvenlik kamerasına yansıyan kaçış anları dikkat çekti.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında önceki gün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da da hissedildi. Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde deprem sırasında 2 köpek kaçıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; biri bahçede, biri yatağında yatan iki köpeğin sarsıntı ile birlikte ayağa kalkıp kaçışarak havlamaları yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel