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Sakarya'da Depo Yangını Paniğe Neden Oldu

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan bir evin altındaki depoda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki katlı evin altında bulunan depoda yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Depodan yükselen alev ve dumanlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin altında bulunan depoda meydana geldi. Yabancı uyruklu şahısların kullandığı ve topladıkları kartonları getirdikleri öğrenilen depoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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