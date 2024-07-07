Sakarya'da denize giren 2 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasağa rağmen denize giren 2 kişi hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla Sapanca'dan Karasu Sahil Park'a gelerek denize giren Caner İ. (31), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, cankurtaran, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Caner İ'nin bulunması için dalgıçların su altından, cankurtaran ve sahil güvenlik ekiplerinin jet ski ve botlarla su yüzeyinden yürüttüğü çalışmalara dron ile havadan destek verildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Caner İ'nin kaybolduğu yerden yaklaşık 50 metre uzakta cansız bedenine ulaşıldı.

Yeni Mahalle'de Karasu Limanı'nın batı kısmında da bir kişinin dalgalara kapıldığı ihbarı alan ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu kayıp kişinin cansız bedeni bulundu.

Cesedi bulunan kişinin Moldova uyruklu İgor P. (35) olduğu belirlendi.

Bölgeye gelen Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde etkili olan yoğun dalga ve dip akıntısı nedeniyle kaymakamlıklarca denize girilmesi yasaklanmıştı.