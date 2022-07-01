Deniz şehitleri, Karasu'da gerçekleştirilen törenle anıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü etkinlikleri deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra çeşitli etkinliklerle devam etti. Karasu Kaymakamlığı önünde düzenlenen çelenk töreninde, Karasu Liman Başkanlığı çelengi Atatürk büstüne bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Liman Başkanı Ahmet Akalan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Yeni Mahallesi'nde bulunan Karasu Liman Başkanlığı önünden tekne ile denize açılan ilçe protokolü, deniz şehitleri anısına Karadeniz'e çiçek bıraktı. SAGET-31 Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir zodiac ve Karasu Limanı römorkörleri de protokol teknesine sirenleriyle eşlik etti. Gerçekleştirilen deniz turunun ardından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları sona erdi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Güncel