Sakarya'da DEAŞ Üyesi Irak Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Irak uyruklu bir şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin evine gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı, evi arandı. DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

