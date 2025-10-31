Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda 3 Iraklı Şüpheli Tutuklandı
Sakarya'da gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgüt içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel