Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'a yönelik çalışma yürütüldü.

Adapazarı ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, örgüt içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 zanlı tutuklandı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 3 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.