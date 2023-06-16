Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma devam ediyor.
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.