Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 3 Yabancı Şüpheli Tutuklandı
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3 Irak uyruklu şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunan bu kişileri gözaltına aldı.
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.
Adapazarı ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösteren 3 Irak uyruklu zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel