Sakarya'da DEAŞ'ın Sözde Askeri Yapılanma Sorumlusu da Aralarında Olmak Üzere 12 Şüpheli Yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde şehirde gerçekleştirilen terör operasyonunda; aralarında DEAŞ'ın sözde askeri yapılanma sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şehirde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda, Irak ülkesinde iken DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen askeri yapılanma sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Öte yandan, ekiplerin hazırlanarak emniyetten çıktıkları ve gerçekleştirdikleri operasyonlarda şüphelileri gözaltına aldıkları anlar ise film sahnelerini aratmadı. - SAKARYA