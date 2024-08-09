Sakarya'da Cuma Namazı Öncesi Dolandırıcılık Uyarısı

Sakarya'da cuma namazı öncesi verilen vaazda, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunuldu.

Adapazarı ilçesindeki Karaosman Cami'nde cuma namazı öncesinde verilen vaazda, İl Jandarma Komutanlığınca dolandırıcılara ve dolandırıcılık olaylarına karşı hazırlanan bilgilendirme metni cemaatle paylaşıldı.

Bilgilendirme metnindeki notları cemaate aktaran İl Müftüsü Mehmet Aşık, dolandırıcılığın son zamanlarda en yaygın işlenen suç haline geldiğini belirtti.

Aşık, özellikle siber dolandırıcılığın meslek haline dönüştüğüne işaret ederek, "Ucuza mal alma sevdası, kısa yoldan para kazanma hırsı, çalışmadan para kazanma isteği, korku gibi sebeplerden dolayı dolandırıcılara kanmayınız. Telefonla sizleri arayarak kendilerini jandarma, polis, savcı veya hakim olarak tanıtıp para veya altın isteyenlere, 'adınız, banka hesaplarınız ve kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti' diyerek sizleri arayanlara kanmayınız." ifadelerini kullandı.

Müftü Aşık, dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşanların 112 Acil Hattı'nı araması ya da en yakın kolluk kuvvetlerine başvurması gerektiğini vurguladı.