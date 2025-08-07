Sakarya'da Çöp Yangını Evlere Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Çöp Yangını Evlere Sıçramadan Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Yangın, akşam saatlerinde Erenler ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan boş alanda meydana geldi. Boş araziye dökülen çöpler alev aldı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, mahalleyi kara duman kapladı. Duman ilçenin birçok noktasından görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerince yakınındaki 2 eve sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
