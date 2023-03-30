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Sakarya'da çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangın söndürüldü.

Uzunkum Mahallesi'nde F.B'ye ait bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap yapıyı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bungalov kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Sapanca Sakarya Güncel Haberler

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