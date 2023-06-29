Sakarya'da çıkan yangında 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında, Cihadiye Mahallesi'ndeki bir tarlada yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve jandarma soruşturma başlattı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 15 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Cihadiye Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü.

Yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.