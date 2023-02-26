Sakarya'da çıkan örtü yangını söndürüldü Güncel Haberler Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aziziye Mahallesi Küçükboğaz Gölü mevkisindeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alana yaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazözlerin de yardımıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan yangın mahallinde onlarca dönüm arazi zarar gördü. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

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