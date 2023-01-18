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Sakarya'da çıkan ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

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Sakarya'da çıkan ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'da bir evde çıkan ve bitişikteki iki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Sakarya'da bir evde çıkan ve bitişikteki iki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Erenler ilçesi Yeni Mahalle 2020 Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bitişiğindeki iki eve de sıçrayan alevleri kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Soğutma çalışması yapılan evlerde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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