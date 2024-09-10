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Sakarya'da çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde bir sitede bulunan 6 katlı dairenin zemin katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında el ve ayaklarında yanık oluşan F.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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