Haberler

Sakarya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Bezelye Tohumu Dağıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli 4 ton 75 kilogram bezelye tohumu dağıtıldı. Proje ile birlikte 2021-2025 yılları arasında 15 milyon 892 bin lira bütçe ile 1128 üreticiye destek sağlandı.

Sakarya'da çiftçilere "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 50 hibeli bezelye tohumu dağıtıldı.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sebze üreticilerini desteklemek amacıyla tohum, fide ve sera örtüsü desteği veriliyor.

Bu kapsamda, 2021-2025 yılları arasında Sakarya'da 2 bin 500 dekar alanda uygulanan 6 sebze projesinde 1128 üreticiye 15 milyon 892 bin lira bütçeyle tohum desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen etkinlikte 97 çiftçiye, yüzde 50 hibeli 4 ton 75 kilogram bezelye tohumu dağıtıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre Sakarya'da 4 bin 373 dekar alanda, 452 üretici bezelye üretimi gerçekleştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Ali Altun, AA muhabirine, 2021 yılından bu yana devam eden projede çiftçilere 16 milyon liraya yakın destek verildiğini aktardı.

Tohum desteğinden faydalanan çiftçi Emre Demir de yüzde 50 hibe destekli tohumları aldıklarını belirterek, "İnşallah gidip ekeceğiz. Bakımını yapacağız, hasadımızı gerçekleştireceğiz. Projeden memnunuz. Bu imkanı bizlere sağlayan devletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.