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Sakarya'da Çiçekçilik Hayatini Sürdüren Erdoğan Midilli'nin Başarı Hikayesi

Sakarya'da Çiçekçilik Hayatini Sürdüren Erdoğan Midilli'nin Başarı Hikayesi
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Sakarya'da çiçekçilik yapan Erdoğan Midilli, 45 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği becerilerle özel çiçek tasarımları hazırlamakta ve müşterilerine ulaşmaktadır. İstanbul'daki hayatından sonra Adapazarı'na taşınan Midilli, çiçekleri sanata dönüştürerek hem müşterilerini mutlu etmekte hem de sektörün zorluklarına dikkat çekmektedir.

Sakarya'da çiçekçilik yapan Erdoğan Midilli, yaklaşık 45 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği becerilerle hazırladığı çiçek tasarımlarını müşterilerine ulaştırıyor.

Çiçeklere olan ilgisi dolayısıyla İstanbul'da yaşadığı dönemde evinin bahçesinde hobi olarak farklı çiçekler yetiştiren 58 yaşındaki Midilli, 45 yıl önce iş yeri açarak çiçekçilik sektörüne adım attı.

Şehir yaşantısından sıkılan Midilli, 2018 yılında kardeşlerinin yaşadığı Sakarya'nın Adapazarı ilçesine taşındı.

Erdoğan Midilli, AA muhabirine, çiçekleri çok sevdiğini, çeşit çeşit çiçekleri bahçesinde yetiştirmesinin bu mesleği yapmasına vesile olduğunu söyledi.

Sevmeden yapılan işte başarılı olunamayacağını, müşterilerini memnun etmek için gayret sarf ettiklerini belirten Midilli, "Çiçekçilik sektörü market işine benzemiyor. Herkes almıyor veya alamıyor. Çiçek siparişi verenler sevdiklerini, dostlarını, eşlerini, sevgililerini mutlu etmek için siparişi veriyor. Gönderen kişi de mutlu oluyor, onların mutluluğu da bizim mutluluğumuz." dedi.

Midilli yurt dışından da siparişler aldığını, gönderimin Türkiye'deki merkez üzerinden sağlandığını kaydetti.

Sektörde çırak yetişmemesinden yakınan Midilli, "10 yıldır oğlumla çalışıyoruz. Çıraklık yapmıyorlar, meslek babadan oğula geçiyor. İstanbul'da yetiştirdiğim çıraklar vardı. Şu an başka yerlerde çalışan, bizim yanımızda yetişip sanatsal anlamda bizi geçen arkadaşlarımız da var. Herkesten farklı tasarım uygulamalarından dolayı hayranlıkla izlediğim arkadaşlar var. İşinizi ne kadar iyi yaparsanız o kadar ayakta kalırsınız." diye konuştu.

Midilli özgünlüğün önemine işaret ederek, "Çiçek her yerde var, çiçekleri sanata dönüştürmek ve benimsemek önemli. Al, sat, gönder değil. Çiçeklerin rengi, birbirine uyumu, niçin gönderildiği, alıcının cinsiyeti ve yaş kriterlerine uygun tasarım yapmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özel günlerde çiçek fiyatlarının artabildiğini dile getiren Midilli, "Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde geçmiş yıllara oranla satışlar düşük. Fiyatta artış olacak ama biz aynı fiyattan satışımızı devam ettiriyoruz. Müşterilerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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