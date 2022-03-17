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Sakarya'da 'change oto' operasyonu

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Sakarya'da 'change oto' operasyonu

SAKARYA'ya yurt dışından getirdiği lüks otomobilleri, kaza yapan aynı markadaki otomobillerin motor ve şasi numaralarını kopyalarak (change) satan F.Ç. (29) yakalandı.

SAKARYA'ya yurt dışından getirdiği lüks otomobilleri, kaza yapan aynı markadaki otomobillerin motor ve şasi numaralarını kopyalarak (change) satan F.Ç. (29) yakalandı. F.Ç.'nin change yöntemiyle 5 lüks otomobil sattığı belirlendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından getirilen lüks otomobillerin kaza yapan veya ağır hasarlı hale gelen aynı marka araçlarla change yapıldıktan sonra vatandaşlara satıldığını belirledi. Polisin araştırmaları sonucu Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonla F.Ç. yakalandı. Yurt dışından getirildiği ve change yapıldıktan sonra satılan araçların izine de ulaşan polis ekipleri, Sakarya ve İstanbul'da düzenlediği  operasyonla 5 otomobili ele geçirdi. F.Ç.'nin emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.


Sakarya'da 'change oto' operasyonu

Sakarya'da 'change oto' operasyonu

Sakarya'da 'change oto' operasyonu

Sakarya'da 'change oto' operasyonu

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Otomobil, Sakarya, Güncel, Haberler

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