Sakarya'da Cezaevinde Rahatsızlanan Hükümlü Sayısı 171'e Yükseldi
Sakarya'daki açık ceza infaz kurumunda yedikleri yemekten dolayı rahatsızlanan hükümlülerin sayısı 171'e ulaştı. Hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen hükümlülerin ayakta tedavileri devam ediyor.
RAHATSIZLANANLARIN SAYISI 171'E YÜKSELDİ
Sakarya'da açık ceza infaz kurumunda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan hükümlülerin sayısı 171'e yükseldi. Rahatsızlanan hükümlülerin hayati tehlikelerinin olmadığı ve ayakta tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Serhat YILMAZ/SAKARYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel