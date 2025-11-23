Sakarya'da Cezaevinde Rahatsızlanan Hükümlü Sayısı 171'e Yükseldi

RAHATSIZLANANLARIN SAYISI 171'E YÜKSELDİ

Sakarya'da açık ceza infaz kurumunda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan hükümlülerin sayısı 171'e yükseldi. Rahatsızlanan hükümlülerin hayati tehlikelerinin olmadığı ve ayakta tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Serhat YILMAZ/SAKARYA,