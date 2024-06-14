Sakarya'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Sakarya'nın kuzeyinde yer alan Karasu, Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Karasu Ortaköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgarla yaklaşık 10 dakika süren yağışın etkisiyle bazı fındık ağaçlarının dallarındaki fındıklar yere döküldü.

Ortaköy Mahallesi Muhtarı İsmet Turan, dolunun şiddetli bir fırtınayla aniden yoğun şekilde yağmaya başladığını, fındık bahçelerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Sebze ekili bazı bahçelerin de zarar gördüğünü aktaran Turan, "Hasar yarın belli olacak. İlk defa böyle bir yağışla karşı karşıya kaldık. Allah tüm çiftçilerimize yardım etsin." dedi.

Dolu, Ferizli ve Kaynarca'da da etkisini gösterdi.