Sakarya'da Çelme İle Ölüm Olayında Gözaltılar
Sakarya'da otomobilin çarptığı 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, çelme atan kişi ve kavgaya karışanlar adliyeye sevk edildi. Olayın yaşandığı mekanın sahipleri de gözaltına alındı.
Sakarya'da atılan çelme sonucu yola düştüğü sırada otomobilin çarptığı Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada çelme takan T.K. ile kavgaya karışan A.Ö. ve R.R.K., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Ayrıca olayın yaşandığı eğlence mekanının sahipleri olduğu belirtilen M.P. ve M.P. de gözaltına alındı.
Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,