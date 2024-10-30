Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Çelme İle Ölüm Olayında Gözaltılar

Sakarya'da Çelme İle Ölüm Olayında Gözaltılar
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da otomobilin çarptığı 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, çelme atan kişi ve kavgaya karışanlar adliyeye sevk edildi. Olayın yaşandığı mekanın sahipleri de gözaltına alındı.

Sakarya'da atılan çelme sonucu yola düştüğü sırada otomobilin çarptığı Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada çelme takan T.K. ile kavgaya karışan A.Ö. ve R.R.K., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Ayrıca olayın yaşandığı eğlence mekanının sahipleri olduğu belirtilen M.P. ve M.P. de gözaltına alındı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sakarya 3-sayfa Güncel Kaza

Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış: İşte cezaevindeki PKK'lı detayı

Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış!

 İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı

 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldürüp canına kıydı
Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Esenyurt, Pendik, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 30-31 Ekim Selçuklu, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ekim Çankaya, Etimesgut, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 30-31 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Seyhan, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Isparta 32 Spor Pazarspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Isparta 32 Spor Pazarspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 30 Ekim Çarşamba Leyla 7. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 30-31 Ekim Gemlik, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.