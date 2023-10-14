Sakarya'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gazi Süleymanpaşa Mahallesi 3059. Sokak'taki bir evin çatısında kedinin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak kediyi bulunduğu yerden aldı.
Kaynak: AA / Güncel