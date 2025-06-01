Sakarya'da Cankurtaranlar Güvenliği Sağlıyor

Sakarya'da Cankurtaranlar Güvenliği Sağlıyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitilen cankurtaranlar, Karadeniz kıyısındaki sahillerde deniz güvenliğini sağlamaya başladı. 46 kule ve 75 personel ile yaz sezonunda hizmet verecek önlemler alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen cankurtaranlar, Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlıyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde hizmet veren ekipler, karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, taşıma ve kalp masajı gibi eğitimleri aldıktan sonra göreve başladı.

Cankurtaranlar, sahil ilçelerinde 46 kule ve 75 personelle 1 Eylül'e kadar hizmet verecek.

Karasu ilçesinde düzenlenen sezon açılışına katılan Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, cankurtaranlarla selamlaştı.

Açılışta konuşan Selamet, önceki yıl 72 personel olan kadroya 3 cankurtaranın daha eklendiği belirterek, geçmiş yıllarda olduğu gibi örnek teşkil edecek sezon olmasını diledi.

Selamet, cankurtaranların denize girenlerin can güvenliğini sağlamak için nöbette olacağını kaydetti.

Belediye Başkan Yardımcısı Karakaş da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, cankurtaranlara görevlerinde başarılar diledi.

Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca ise "İnsanlar güvenle denize girebilecekler. Vatandaşlarımızı Karasu, Kocaali ve Kaynarca'ya bekliyoruz. Artık buralar güvenli sahiller. Cankurtaran arkadaşlarımıza güveniyoruz, çok iyi eğitim aldılar, iyi çalıştılar. Kayıpsız bir sezon atlatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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