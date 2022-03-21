Sakarya'da "Çanakkale Şehit Mektupları" resim sergisi açıldı - Haberler

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Sakarya'da "Çanakkale Şehit Mektupları" resim sergisi açıldı

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da

Sakarya'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Çanakkale Şehit Mektupları" resim sergisi açıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Sakarya'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Çanakkale Şehit Mektupları" resim sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi'nde çeşitli programlar düzenlendi.

Etkinlik kapsamında SAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rasim Soylu'nun Çanakkale Zaferi'ni anlatan eserlerinden oluşan "Çanakkale Şehit Mektupları" resim sergisi açıldı.

Sergi, 18 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Öte yandan etkinlik kapsamında, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin solistliğini yaptığı, udda Prof. Dr. Ferdi Koç, kanunda Tuncay Kardaş, viyolonselde Murat Büyükkaya, neyde Tahir Çağman, bendirde Cemal Karabaşoğlu ve dairede Recep Aslan'ın yer aldığı "Çanakkale Kahramanlık Türküleri Konseri" de düzenlendi.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Adapazarı Kültür Merkezi, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Sakarya, Güncel, Haberler

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