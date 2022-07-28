Sakarya'da çaldığı motosikletle fırına çarpan kişi yaralandı - Haberler

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Sakarya'da çaldığı motosikletle fırına çarpan kişi yaralandı

Sakarya'da çaldığı motosikletle fırına çarpan kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çaldığı öne sürülen motosikletle kaçarken kaza yapan yabancı uyruklu kişi yaralandı.

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çaldığı öne sürülen motosikletle kaçarken kaza yapan yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Ada Caddesi'nde çaldığı iddia edilen 34 DLG 705 plakalı motosikleti kullanan S.B.T, dengesini kaybederek ekmek fırınına çarptı.

Kazada S.B.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baş ve boyun kısmında cam kesikleri oluşan S.B.T, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel

Sakarya Akyazı Fatih Güncel Haberler

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