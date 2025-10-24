Haberler

Sakarya'da Büyük Operasyon: 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı malzeme ele geçirildi. Operasyona 551 polis katıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'ne 551 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi, arananların yakalanması ve 6136 sayılı kanun kapsamına giren silah ve mühimmatların ele geçirilmesine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Adapazarı Karaköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 27 adreste, 34 kişiye yönelik olarak 9 arama köpeği ve idarecisi, 110 ekip olmak üzere toplam 551 personel görev aldı.

Operasyonda 33 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 93 fişek, çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid, 0,80 gram esrar, 56 sentetik hap, 3 hassas terazi ile çok sayıda hırsızlıktan elde edilen malzeme ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
