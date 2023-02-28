Sakarya'da bungalovda çıkan yangında ölen 2 kişinin cenazesi İstanbul'da toprağa verildi Güncel Haberler Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında hayatını kaybeden Aleyna Songül Kara (21) ve Doğukan Kaya (22), İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda çıkan yangında hayatını kaybeden Aleyna Songül Kara (21) ve Doğukan Kaya (22), İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı. Aleyna Songül Kara'nın cenazesi, öğle vakti Esenyurt'ta İnönü Mahallesi Hz. Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Doğukan Kaya'nın cenazesi ise Örnek Cemevi'ndeki törenin ardından Esenyurt Mezarlığı'na defnedildi. Doğukan Kaya ve Aleyna Songül Kara, tatil için gittikleri Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir işletmeye ait bungalov olarak tabir edilen ahşap evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Esenyurt Doğukan Sakarya Güncel Haberler

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