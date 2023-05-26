Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Sakarya'da Boyahanede Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel Haberler

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde traktör fabrikasının sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'da boyahanede çıkan yangın söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde traktör fabrikasının sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Arifiye ilçesi Hanlı Sakarya Mahallesi'nde traktör fabrikası sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya Seçim Sonuçları
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel

Arifiye Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title