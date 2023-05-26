Sakarya'da boyahanede çıkan yangın söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde traktör fabrikasının sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Arifiye ilçesi Hanlı Sakarya Mahallesi'nde traktör fabrikası sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.