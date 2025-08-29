Sakarya'da Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

SAKARYA'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, bir boya fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye ediyor.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Geyve ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında çıktı. Fabrikada bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı fabrikadaki yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

