Sakarya'da boşanmak isteyen eşini silahla vuran zanlı gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Karasu Adliyesi önünde, E.T. ile kendisinden boşanmak isteyen eşi A.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T. tabancayla ateş ederek eşini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaçmak isteyen şüpheli, adliyedeki kolluk kuvvetlerince yakalandı.

Sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.