Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşine silahla ateş eden kişi yakalandı - Haberler

Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşine silahla ateş eden kişi yakalandı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karısına silahla ateş eden kişi gözaltına alındı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karısına silahla ateş eden kişi gözaltına alındı. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen E.E. (35) ile eşi M.E. (25) Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. İkili sokakta yürürken E.E. belindeki ruhsatlı tabancasını çıkararak M.E'nin ayaklarına doğru ateş etti. Olayda M.E. yaralanmazken, kurşunun yerden sektirdiği bir cismin isabet ettiği esnaf N.B. burnundan hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan E.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, E.E'nin telefonla konuştuğu sırada belinden silahı çıkararak eşine ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde M.E'nin koşarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor. AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Sakarya Güncel Haberler

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