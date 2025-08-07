Sakarya'da Boş Arazide Yangın: İki Eve Sıçramadan Söndürüldü

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki boş bir araziye dökülen çöplerin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yakındaki iki eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, boş araziye dökülen çöpler alev aldı. Büyüyen alevler yakında bulunan 2 eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Erenler ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan boş alanda meydana geldi. Boş araziye dökülen çöpler alev aldı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, mahalleyi kara duman kapladı. Duman ilçenin birçok noktasından görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerince yakınındaki 2 eve sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

