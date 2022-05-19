Başkan Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti - Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bisikleti çalınan engelli kıza yeni bisiklet hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi'nde ikamet eden Elif Topçu'nun bisikleti bir süre önce evinin önünden çalındı.

Durumu öğrenen Yüce, Topçu ailesini belediyede ağırladı.

Bisikletinin çalınmasının ardından Elif'in üzüntüsüne kayıtsız kalamadığını aktaran Yüce, Topçu'ya yeni bisiklet hediye etti.

Hediyeye sevinen Topçu ve ailesi, Yüce'ye teşekkür etti.

AA / Güncel