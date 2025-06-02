Sakarya'da Bisiklet Kullanımı İçin Önemli Adımlar

Sakarya'da Bisiklet Kullanımı İçin Önemli Adımlar
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile bisiklet kullanımını yaygınlaştırıyor. Şehirdeki bisiklet yolları ve kiralama sistemleri ile ulaşımda bisikletin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütülen Sakarya'daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, uluslararası yarışların da adresi oluyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2021'de "Bisiklet Dostu Şehir" ödülü verilen kentte, Sakarya Büyükşehir Belediyesince oluşturulan 195 kilometre bisiklet yolu bulunuyor.

Bisikletin spor amaçlı kullanılmasının yanında ulaşım aracı olarak da tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS) ile 15 istasyonda 120 bisiklet, kiralama yöntemiyle kent sakinlerinin kullanımına sunuluyor.

Şehirde yaşayanlar ayrıca Turuncu Bisiklet Kiralama Sistemi'yle 1, 3 ve 6 aylık ile yıllık kiralanan, bir kısmı katlanır 110 bisiklet ile 776 elektrikli bisikletten istifade etme imkanı buluyor.

Son 5 yılda 2 bin 500 bisiklet dağıtan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gelecek yıl "Trafik Haftası" kapsamında 1000 bisiklet hediye etmeyi hedefliyor.

Dünyanın en modern tesislerinden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ise UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası, UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası, Dağ Bisikleti Maraton Serisi, MTB Cup, BMX Supercross Dünya Kupası gibi birçok uluslararası yarışlarda sporcuları ağırlıyor.

BMX ve dağ bisikleti gibi birçok parkurun yanı sıra seyirci alanları ve sosyal tesisler de bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 21-22 Haziran'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, 28-29 Haziran'da da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları düzenlenecek.

"Bisiklet kullanımının artırılması için çalışmalar yapıyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, AA muhabirine, bisiklet kullanımının artması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kentte 195 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ağının bulunduğunu belirten Bayraktar, Sapanca Gölü kenarında ve farklı noktalarda bisiklet yolu çalışmasının sürdüğünü kaydetti.

Bayraktar, sağlıklı, sürdürülebilir, ekonomik ve ulaşım aracı olarak bisikletin kullanımını teşvik etmek istediklerini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz 3 tip kiralama modeli var. SAKBİS'te 17 durağımız var. 110 bisikleti vatandaşlarımızı kiralayarak duraktan durağa gidebiliyor, yoğun olarak kullanılıyor. Şu an bunu güncelliyoruz." dedi.

Bir diğer hizmet turuncu bisikletin ise 1, 3 ve 6 aylık ile yıllık şekilde kask ve çocuk koltuğuyla uygun şartlarda kiralanabildiğini, 110 bisikletin aktif kullanıldığını anlatan Bayraktar, bunlardan bazılarının katlanabilir olmasının pratiklik sağladığını söyledi.

Bayraktar, elektrikli bisiklet hizmeti de verdiklerini, 776 elektrikli bisikletin kullanımda olduğunu ifade ederek tüm bisikletlerin bakım ve takibinin kendileri tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, modern ve örnek tesis"

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası için yapıldığını anımsatan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, hem ülkemizin hem Avrupa'nın en iyisi, belki de dünyada örnek gösterilecek komplike tesis. İçinde dağ bisikleti, BMX parkurunda ulusal ve uluslararası yarışlarının hepsinin aynı anda yapılabileceği modern ve örnek tesis. Bu tesiste dünya şampiyonaları gerçekleştirildi. Tesis, aktif ve profesyonel sporcular tarafından kullanılırken vatandaşlarımız da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve eğitim adına tesisten faydalanabiliyor."

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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