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Sakarya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti

Sakarya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti

Güncel Haberler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla ateş ederek öldüren kişi, intihar etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla ateş ederek öldüren kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi'nde emekli polis memuru T.G. (55), birlikte yaşadığı E.D. (38) isimli kadını henüz bilinmeyen nedenle evinin önünde silahla ateş ederek öldürdü.

Daha sonra geçen yıl hayatını kaybeden oğlunun mezarına giden T.G, burada silahıyla intihar etti.

Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel

Sakarya İntihar Güncel Haberler

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