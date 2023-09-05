Sakarya'da bir restoranın baca kısmında çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranın baca kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranın baca kısmında çıkan yangın söndürüldü.
İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bulunan bir restoranın baca kısımda yangın çıktı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye erlerince kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel