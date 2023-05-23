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Sakarya'da bir kişi silahla öldürüldü

Sakarya'da bir kişi silahla öldürüldü

Güncel Haberler

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki bir kasap dükkanında Serkan H. ile Serkan C. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Serkan H. tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Serkan C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlının, olayın ardından karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

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Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel

Serdivan Sakarya Güncel Haberler

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