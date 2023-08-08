Sakarya'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu. Ali Koç'un yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan genç, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye gönderildi.