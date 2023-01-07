Sakarya'da bir kadının 'maganda kurşunu'yla yaralanmasına tutuklama

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, aracıyla seyir halindeki bir kadının "maganda kurşunu"yla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, aracıyla seyir halindeki bir kadının "maganda kurşunu"yla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

D-650 kara yolu Şerefiye Mahallesi mevkisinde 1 Ocak'ta, Adapazarı'ndan Bilecik istikametine giden A.B. aracın kapısından girerek kendisine isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Şerefiye Mahallesi'ndeki metruk bir binada alkol alan bazı kişilerin, daha sonra kara yolu kenarında çevreye silahla ateş ettiğini belirledi.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle 7 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.