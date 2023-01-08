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Sakarya'da bir evde çıkan yangın sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi

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Sakarya'da bir evde çıkan yangın sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası apartmanda oluşan yoğun duman nedeniyle bazı vatandaşlar merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası apartmanda oluşan yoğun duman nedeniyle bazı vatandaşlar merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi.

Kemalpaşa Mahallesi Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde yoğunlukla öğrencilerin kaldığı 3 katlı binanın giriş katının mutfak kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanda oluşan yoğun duman nedeniyle binanın çatı kısmına çıkan bazı vatandaşlar merdivenli itfaiye aracının sepetiyle tahliye edildi.

Bir vatandaşın kedisi de kız arkadaşının kucağında itfaiye aracıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

"Kedim için çok endişelendim, korktum. O benim canım"

Yangından kedisi kurtarılan Murat Hacıbektaşoğlu, kucağına aldığı kedisini öpüp üşümemesi için elbisesine bürüdü.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Serdivan'da taksicilik yaptığını yangın olduğunu duyunca koşar adımlarla evine geldiğini söyledi.

Kız arkadaşının ve kedisinin kurtarıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Yangın sanırım zemin katta çıkmış. İtfaiyeci arkadaşlar gelip yangını söndürmüşler. Kedim için çok endişelendim, korktum. O benim canım. İsmi pamuk korkmuş ve şu an titriyor." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Serdivan Sakarya İtfaiye Güncel Haberler

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