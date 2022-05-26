Sakarya'da bir depoda 588 bin 400 makaron yakalandı - Haberler

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir depoda 588 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubeleri ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Arifiye'deki depoda arama yaptı.

Aramada, 1 kilo 154 gram açık ve paketli kıyılmış tütün, 563 bin 400 boş makaron, 25 bin içime hazır dolu makaron, 2 bin 655 yapıştırmaya hazır sahte bandrol, 1374 muhtelif malzemelerden kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Depoyu kullandığı tespit edilen H.K. ve A.P. hakkında adli tahkikat başlatıldı.