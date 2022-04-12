Sakarya'da bir çocuk av tüfeğiyle kazaen ağabeyini vurdu - Haberler

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Sakarya'da bir çocuk av tüfeğiyle kazaen ağabeyini vurdu

AA - Davut Genç - Güncel
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Sakarya'da bir çocuk av tüfeğiyle kazaen ağabeyini vurdu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne neden oldu.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bezirgan Mahallesi'nde 6 yaşındaki C.D, dededen kalma av tüfeğiyle oynarken tüfek ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar C.D'nin ağabeyi 9 yaşındaki O.D.D'ye isabet etti.

Evdekilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.D.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

O.D.D'nin cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

AA / Davut Genç - Güncel

Sakarya, Güncel, Haberler

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