Sakarya'da jandarma tarafından son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 7'si cezaevine gönderildi.

Sakarya'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da jandarma tarafından son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 7'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında eylül ayında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 111 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüphelilerde 70 kilo 675 gram kubar esrar, 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu, 75 gram kokain, 5 gram eroin, 903 kök Hint keneviri, 54 kök skunk bitkisi, 1 kilo 33 gram skunk ve 200 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si hakimlikçe tutuklandı.