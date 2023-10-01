Sakarya'da bir araya gelen ev hanımları "kırıp dökmeden" evleri yeniliyor

Sakarya'da öğretmenliği bıraktıktan sonra ev hanımlarıyla 11 kişilik ekip kuran Merve Uğurlu, evlerdeki kapı, mutfak dolapları ve fayansları boyayarak yeniliyor.

Evli ve iki çocuk annesi 37 yaşındaki Uğurlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özel sektörde çalıştığı beden eğitimi ve spor öğretmenliğini bırakarak boyama işine başladı.

Talebin artmasıyla kısa zamanda ev hanımlarından 11 kişilik ekip kuran Uğurlu, ev ve iş yerlerinde bulunan kapı, mutfak dolapları, fayans ve mobilyaları usta titizliğiyle boyayarak yeni hale getiriyor.

"Maksimum 3 günde dönüşümü gerçekleştirip evi teslim ediyoruz"

Uğurlu, AA muhabirine, boyama işi sayesinde hem ev hanımlarının hem de dönüşüm yaptıkları insanların ekonomilerine inanılmaz katkı sağladıklarını söyledi.

Sıfırdan yapılabilecek bir alanı dönüşüm boyasıyla çok daha düşük maliyetlerle kırıp dökmeden tamamladıklarını anlatan Uğurlu, "Aslında mesele sadece bütçe de değil. Bir usta eve gelip kalebodurunu değiştirmek, dönüştürmek isterse onu kıracak, şapını atacak, günlerce bekletecek. Ev sahipleri için bu sıkıntılı süreç. Biz geliyoruz, maksimum 3 günde dönüşümü gerçekleştirip evi temizleyip, toparlayıp bir kadın titizliğinde ev sahiplerine teslim ediyoruz." dedi.

Bazı erkek ustaların bu işi yapacaklarına inanamadığını dile getiren Uğurlu, "Yaptığımızı gördükleri zaman tebrik ediyorlar. Aslında birçok bayanın cesaret edemediği işleri cesaret edip üstleniyoruz ve güzel de neticelendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Uğurlu, daha da büyümek istediklerini belirterek, "Ekip sayısını artırmak istiyoruz. Evde, 'Ne yapacağım ben?' diyen her kadınımızı bu işe davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"Erkek ustalar bize biraz kızıyor ama bayanlar biraz daha özenli"

Kendi mutfağını dönüştürmeye gelen Uğurlu ile tanışıp ekibe dahil olan 35 yaşındaki Gülsev Arslan da mutfak dolaplarını dönüştürüp yenilediklerini, tezgahları temizleyip onlara yeniden renk verdiklerini anlattı.

Panel kapıları ve yer zeminlerini de boyadıklarını aktaran Arslan, önyargısı bulunan eşinin ekiple tanıştıktan sonra kendisine destek olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden tanışıp ekibe katılan 46 yaşındaki Suna İyiyazıcı ise çok güzel dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Bayan olduğumuz için ev sahipleri de rahat ediyor. Erkek ustalar bize biraz kızıyor ama bayanlar biraz daha dikkatli, özenli." ifadelerini kullandı.